Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 15:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8520
Версия для печати

В Украине появится цифровая библиотека

В Украине появится цифровая библиотека

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в следующем году планирует создать украинскую цифровую библиотеку. Об этом рассказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации работы правительства на 2019 год, передает корреспондент УНН.

"Важный этап - создание украинской цифровой библиотеки. У нас этого нет и, я считаю, что это наше упущение. Нам нужно ее создавать в 2019 году. И мы создадим такой ресурс", - заверил Премьер.

Также, по его словам, нужно обновить музейные фонды и создать единую систему управления этими фондами.

Напомним, в марте прошлого года в Киеве презентовали первый том "Большой украинской энциклопедии".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Владимир Гройсман, библиотеки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.