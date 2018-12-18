Новости: Политика
Вторник, 18 декабря 2018, 12:23 • Александр Сивачук • 8520
В Украине появится цифровая библиотека
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в следующем году планирует создать украинскую цифровую библиотеку. Об этом рассказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации работы правительства на 2019 год, передает корреспондент УНН.
"Важный этап - создание украинской цифровой библиотеки. У нас этого нет и, я считаю, что это наше упущение. Нам нужно ее создавать в 2019 году. И мы создадим такой ресурс", - заверил Премьер.
Также, по его словам, нужно обновить музейные фонды и создать единую систему управления этими фондами.
Напомним, в марте прошлого года в Киеве презентовали первый том "Большой украинской энциклопедии".
Источник: УНН