Рада планирует реформировать военкоматы

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об изменениях в законодательство в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов. За этот законопроект №9285 народные депутаты отдали 238 голосов, передает УНН.

В законопроекте предлагается внести ряд изменений и дополнений в законодательные акты Украины: Жилищный Кодекс Украинской ССР, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "Об обороне Украины", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О воинской обязанности и военной службе" и др. "с целью реформирования системы военных комиссариатов".

Этими изменениями предлагается создать на базе военных комиссариатов территориальные (местные) центры комплектования и социальной поддержки.

Напомним, о том, что военкоматы переформируются в центры комплектования, сообщили в Минобороны еще в сентябре. До конца этого года переформирование планировали в четырех областях Украины.