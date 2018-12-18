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Рада провалила создание института частных детективов

Рада провалила создание института частных детективов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины провалила голосование по законопроекту, которым в Украине разрешается деятельность частных детективов. "За" соответствующий законопроект №3726 проголосовало 161 народный избранник из 226 необходимых, передает корреспондент УНН.

Документ регламентирует процедуру выдачи свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности, виды услуг, которые могут предоставлять детективы, процедуру получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств и условия осуществления контроля за частными детективами.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил вопрос о возвращении к законопроекту и его принятию, но каждый раз в зале не собиралось необходимого количества голосов. Также парламент не смог направить законопроект на доработку в комитеты. В таком случае, согласно законодательной процедуре, он считается отклоненным.

"Я вынужден сообщить, что законопроект о частной детективной розыскной деятельности отклонен", - сказал Парубий.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он позволит легализовать частную детективную деятельность, которая фактически осуществляется в Украине. Документ позволит поставить ее под контроль государства и значительно увеличить возможности граждан Украины в защите своих законных интересов, конституционных прав и свобод.

Как сообщал УНН, следователи Государственного бюро расследований сегодня зарегистрировали первые уголовные производства по факту возможного получения взяток.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, голосование, детективы
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