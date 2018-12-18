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Минприроды обжаловало решение об исключении лося из Красной книги

Минприроды обжаловало решение об исключении лося из Красной книги

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил приказ Минприроды о занесении лося европейского в Красную книгу, а также отменил запрет охотиться на это животное. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент УНН.

"Министерство природы не согласилось с таким решением суда и 13 декабря мы обжаловали это решение. Надеюсь, что нам удастся в судебном порядке доказать свою правоту", - сказал министр.

Напомним, 27 ноября Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправным меры по запрету охотиться на это животное.

Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минприроды, животные
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