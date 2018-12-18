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Десятый захваченый РФ моряк назвал себя военнопленным

Десятый захваченый РФ моряк назвал себя военнопленным

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Уже десятый захваченый россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным. Об этом сообщила адвокат Оксана Опаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня состоялась встреча с моим подзащитным - военнопленным моряком с рейдового буксира "Яны-Капу" Беспальченко Виктором Анатольевичем. Он заявил следователю, что является военнопленным", - написала Опаренко.

Адвокат отметила, что Виктор выглядит хорошо, на здоровье не жаловался, но глаза были грустными. Он говорит, что в целом все нормально но трудно психологически.

"Он был приятно удивлен письмам от родных и близких, к сожалению, письма от родных не получил, хотя они были ему отправлены", - сообщила адвокат.

Все пожелания по передачам защитой переданы волонтерам.

Напомним, уже девятый захвачен русскими в районе Керченского пролива украинский моряк, находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным под протокол.

Источник: УНН
Теги: моряки, Черное море, Азовское море, адвокаты
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