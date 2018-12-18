Рада увеличила именные стипендии студентам

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины увеличила размер именных стипендий ВРУ студентам высших учебных заведений. "За" соответствующее постановление проголосовали 233 народных избранника, передает корреспондент УНН.

Согласно документу размер именных стипендий Верховной Рады Украины для студентов техникумов, колледжей, училищ (высших учебных заведений I-II уровня аккредитации), обучающихся по образовательным степени (образовательно-квалификационному уровню) "младший специалист" или "бакалавр" составит 2130 гривен в месяц, для студентов университетов, академий, институтов, консерваторий (высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации), научных учреждений, обучающихся по образовательным степени (образовательно-квалификационному уровню) "бакалавр", "специалист" а в "магистр", - 2720 гривен в месяц.



Как говорится в пояснительной записке к постановлению, увеличение размера именных стипендий Верховной Рады Украины необходимо потому, что президентские стипендии и стипендии Кабинета Министров значительно выше парламентские денежные вознаграждения, что отрицательно сказывается на престиже именных стипендий ВРУ.



Парламентарии считают, что принятое постановление повысит уровень доверия к Верховной Раде Украины и будет способствовать приостановлению оттока лучших студентов за границу.



Как сообщал УНН, Порошенко посоветовал будущим студентам "держаться заводской трубы".