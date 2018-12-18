Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Охендовского
Михаил Охендовский
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского районного суда столицы, который обязал САП или передать уголовное производство по подозрению экс-главы ЦИК Михаила Охендовского в получении взяток с "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.
“К сожалению, поставить точку в этом деле сегодня тоже не удалось — на этот раз в связи с заявлением самоотвода одним из судей коллегии. Дата следующего судебного заседания станет известна после повторного определения состава суда по делу”, — отметили в САП.
Напомним, Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру в кратчайшие сроки либо передать обвинительный акт по подозрению во взяточничестве председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в суд, или же закрыть уголовное производство.
25 апреля САП вдруг приостановила следствие в уголовном производстве в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.
Перед этим, 11 апреля 2018 года, Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.
Как сообщал УНН, 13 декабря 2016 года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (“Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение”). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о “черной бухгалтерии” “Партии регионов”.