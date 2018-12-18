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Полицейским хотят на треть повысить зарплату

Полицейским хотят на треть повысить зарплату

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Министерстве внутренних дел заявили о планах почти на треть - 30% - повысить заработную плату полицейским. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Арсен Аваков презентовал полицейским и спасателям мотивационную программу. Она состоит из увеличения заработной платы на 30% и программы компенсации за съемное жилье, будет введена система получения собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга", - сообщили в МВД.

В пресс-службе Днепропетровской ОГА отметили, "по словам Арсена Авакова, уже 1 января 2019 года зарплата украинского полицейского и спасателя повысится в среднем на 30%".

Напомним, ранее в правительстве рассказали, сколько спасателей в этом году получат квартиры.

Источник: УНН
Теги: МВД, зарплата, полиция
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