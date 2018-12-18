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Волкер приехал в Украину

Волкер приехал в Украину

Курт Волкер

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киев во вторник, 18 декабря, прибыл с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, передает УНН.

"Здорово вернуться в Киев!" - написал Волкер в Twitter.

Так, в пресс-службе отметили, что во вторник состоится встреча Волкера с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Отметим, накануне Волкер находился в Брюсселе, где встретился с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Курт Волкер
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