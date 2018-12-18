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Рада продлила мораторий на закрытие шахт

Рада продлила мораторий на закрытие шахт

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №9049, который предусматривает продление моратория на закрытие шахт путем ареста счетов и объявления процедуры банкротства. "За" проголосовали 230 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Согласно законопроекту временно, до 1 января 2022 года, подлежат остановке исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий. В этот же период не возбуждаются дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.

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Напомним, подземный протест горняков шахты "Лесная" во Львовской области начался в понедельник, 10 декабря. Шахтеры протестуют из-за задолженности по зарплате. Впоследствии 10 горняков вывели на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Кроме того, шахтеры также готовятся к перекрытию пограничного перехода с Польшей в районе Равы-Русской.

Источник: УНН
Теги: ВР, шахта, мораторий
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