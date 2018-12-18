Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в психбольницу на месяц

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские власти на месяц поместили в психиатрическую больницу для выявления "вменяемости" фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Российские власти продолжают позорную практику притеснений крымских татар в аннексированном Крыму. Недавно адвокат удерживаемого в СИЗО Симферополя по так называемой "террористической статье" Сервера Мустафаева сообщил, что его подзащитного на месяц поместили в психиатрическую больницу для якобы обнаружения "вменяемости", - сообщила Денисова.

По ее словам, это - вопиющее нарушение прав Сервера Мустафаева и унижения человеческого достоинства, что может быть опасным для его как физического, так и психического здоровья.

"Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для прекращения нарушения прав украинца Сервера Мустафаева", - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНН, 21 мая этого года в Крыму был задержан координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

В декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилову. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года.