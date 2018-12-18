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Климпуш-Цинцадзе "сверила часы" с Генеральным секретарем НАТО

Климпуш-Цинцадзе "сверила часы" с Генеральным секретарем НАТО

Иванна Климпуш-Цинцадзе и Йенс Столтенберг

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе "сверила часы" с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о сотрудничестве Украины с альянсом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса вице-премьера.

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время рабочего визита в штаб-квартиру НАТО. Стороны "сверили часы" сотрудничества Украины с НАТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по словам Климпуш-Цинцадзе, в НАТО положительно оценили реформы, которые Украина продолжает выполнять, в частности, в сфере сектора безопасности и обороны, а также призвали не тормозить реформы несмотря на избирательный период.

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
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