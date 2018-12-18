Украина на шесть лет избрана в состав Комиссии ООН по международной торговле

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина избрана в состав Комиссии ООН по правам международной торговли (с англ. United Nations Commission On International Trade Law). Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН, передает УНН.

“Украина избрана в состав Комиссии ООН по правам международной торговли ЮНСИТРАЛ”, — сообщили в представительстве.

Так, по словам дипломатов, комиссия является главным органом ООН в области разработки юридических инструментов, улучшающих процессы международной торговли.

“Членство нашего государства начнется в июле 2019 и продлится шесть лет”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, накануне ГА ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей. В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановление стабильности в регионе Черного и Азовского морей.