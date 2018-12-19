Суд избрал личное обязательство для экс-начальника СБУ Хмельницкой области

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Подольский районный суд Киева применил меру пресечения в виде личного обязательства в отношении бывшего начальника Управления СБУ в Хмельницкой области Виктору Крайтора, подозреваемого в превышении служебных полномочий и убийстве по неосторожности в феврале 2014 года. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"18.12.2018 следственным судьей Подольского районного суда г. Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде личного обязательства. Вопрос об апелляционном обжаловании указанного решения будет принят после обработки содержания соответствующего постановления о применении меры пресечения", - отметила Сарган.

По ее словам, прокуроры просили суд избрать подозреваемому арест.

Пресс-секретарь уточнила, что экс-начальнику УСБУ в Хмельницкой области 14 декабря сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 1 ст. 119 (убийства, по неосторожности) и ст. 128 (неосторожного тяжкого телесного повреждения) УК Украины.

Напомним, в феврале 2014 у дома УСБУ в Хмельницкой области был митинг активистов. Тогда во время обострения акции по активистам стреляли из помещения УСБУ. Вследствие стрельбы погибли два человека, и 10 человек получили ранения.

Руководитель УСБУ Хмельницкой к тому времени Виктор Крайтор написал рапорт на увольнение, в котором отметил, что берет на себя всю ответственность за применение огнестрельного оружия.

Как сообщал УНН, в 2013 году, Виктор Крайтор был назначен начальником Управления Службы безопасности в Хмельницкой области экс-президентом Виктором Януковичем.