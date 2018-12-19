ЕСПЧ требует от Украины информацию по делу Ефремова
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от правительства Украины предоставить всю информацию по делу бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Соответствующее сообщение его адвокат Елена Лешенко опубликовала во вторник на своей странице в Facebook.
По словам юристки, в тот день ЕСПЧ отреагировал на ее "обращение ... по применению временных мер в связи с непредоставлением надлежащей медицинской помощи" и незаконным содержанием подзащитного под стражей.
Лешенко отметила, что "ЕСПЧ дал правительству Украины срок до 8 января предоставить всю информацию по делу Ефремова".
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Напомним, Старобельский районный суд Луганской области 14 раз продолжил срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 31 января 2019 года.
Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 УК Украины.