Госсекретарь США провел беседу с Епифанием

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода , которое передает сообщение Госдепартамента США.

“Секретарь Майкл Помпео сегодня провел телефонный разговор с новоизбранным председателем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета”, — говорится в сообщении.

Помпео призвал уважать право украинского на свободу вероисповедания.

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Напомним, в сети появилось видео с фрагментами первой литургии предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины (ПЦУ) Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины, которая состоялась 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе.

После этого, 17 декабря, накануне Дня святого Николая и Рождественских праздников украинские скауты-пластуны — передали Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.