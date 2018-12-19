Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 10:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Виктору Ющенко готовят подозрение
Виктору Ющенко готовят подозрение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6630
Версия для печати

Госсекретарь США провел беседу с Епифанием

Госсекретарь США провел беседу с Епифанием

Майк Помпео

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода , которое передает сообщение Госдепартамента США.

“Секретарь Майкл Помпео сегодня провел телефонный разговор с новоизбранным председателем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета”, — говорится в сообщении.

Помпео призвал уважать право украинского на свободу вероисповедания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний заверил, что захват храмов УПЦ МП не будет

Напомним, в сети появилось видео с фрагментами первой литургии предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины (ПЦУ) Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины, которая состоялась 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе.

После этого, 17 декабря, накануне Дня святого Николая и Рождественских праздников украинские скауты-пластуны — передали Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Майк Помпео, Епифаний
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.