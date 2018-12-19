Россия провела в оккупированном Крыму учения с С-400

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Боевые расчеты российского дивизиона зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф" на учениях в аннексированном Россией Крыму передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и поразили воздушные средства условного противника. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ сообщает ТАСС, передает УНН.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (РФ - ред.), дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы. Развернув пусковые установки, расчеты проверили ориентирование комплексов на местности, после чего привели их в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке.

"При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". В целях отработки мероприятия по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что учения завершились электронными пусками: была поражена обнаруженная и сопровожденная цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.

Напомним, в ноябре стало известно, что Россия развернула в оккупированном Крыму ЗРК С-400.