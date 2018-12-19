Украина и Беларусь возобновят речное судоходство

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Администрация морских портов Украины и “Белтопенерго” договорились о возобновлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передает УНН.

“АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр. Белорусская сторона предоставит нам информацию о запланированных объемах перевалки и параметрах обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин прохода судов”, - отметил заместитель председателя ГП "АМПУ“ Дмитрий Роменский.

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Реализация проекта направлена на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создания новых рабочих мест и привлечения новых грузопотоков в морские порты Украины.

Со своей стороны, ЗАО “Белтопенерго” планирует также предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Республика Беларусь). Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ.

Детали сотрудничества зафиксированы в меморандуме между двумя компаниями. С украинской стороны документ подписал заместитель председателя ГП “Администрация морских портов Украины” Дмитрий Роменский, из белорусского — генеральный директор ЗАО “Белтопенерго” Василий Варфоломеев.

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В церемонии подписания меморандума приняли участие заместитель Министра инфраструктуры Украины по евроинтеграции Виктор Довгань и заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович.

Реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять, в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, решений Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

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