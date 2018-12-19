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ВР планирует взяться за противодействие рейдерству и права жителей общежитий

ВР планирует взяться за противодействие рейдерству и права жителей общежитий

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о противодействии рейдерству, защитить жителей общежитий и ратифицировать ряд межгосударственных соглашений. Соответствующие вопросы внесены в повестку дня парламента, передает корреспондент УНН.

Первым депутаты рассмотрят законопроект №8121 о противодействии рейдерству. Документ призван обеспечить защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвратить противоправное поглощение и захват предприятий.

Также парламент в первом чтении должен рассмотреть законопроект №9102, который предусматривает недопущение незаконного выселения жителей общежитий из занимаемых ими жилых помещений в общежитиях и недопущения отчуждения в любой способ общежитий и их частей, которые строились в советское время (до 1 декабря 1991 года).

После этого нардепы планируют ратифицировать ряд межгосударственных соглашений. В частности, Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Напомним, накануне Рада поддержала штрафы за буллинг в школах.

Источник: УНН
Теги: ВР, рейдерство, общежитие
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