Глава МИД Польши предостерег об опасности ревизионистской политики РФ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Одной из угроз для польской, и не только, безопасности является "ревизионистская политика России". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи с финским коллегой Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Россия, особенно последние ее действия в бассейне Азовского моря, это все показывает, что не только для Польши, но и для других государств и международных организаций, в частности, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Россия представляет вызов", - заявил Чапутович.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что причиной актуальной ситуации между Россией и Украиной является нелегальная аннексия Крыма. По оценке политика, ситуация на востоке Украины и российская агрессия на украинские военные корабли в Керченском проливе значительно ослабили безопасность в Европе, в частности в бассейне Балтийского моря.

"Нет непосредственной угрозы со стороны России для, скажем, Финляндии. Но раскачивание лодки, гибридная угроза, влияние в киберпространстве, неуверенность и давление, это все создало ситуацию, которая представляет угрозу для нас всех", - добавил Сойни.

Министр иностранных дел Финляндии отметил, что необходимо продолжать политику санкций против России.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.