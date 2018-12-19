Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 17:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Падение Су-27 в Житомирской области: главная версия - человеческий фактор
Падение Су-27 в Житомирской области: главная версия - человеческий фактор
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8670
Версия для печати

Глава МИД Польши предостерег об опасности ревизионистской политики РФ

Глава МИД Польши предостерег об опасности ревизионистской политики РФ

Яцек Чапутович

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Одной из угроз для польской, и не только, безопасности является "ревизионистская политика России". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи с финским коллегой Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Россия, особенно последние ее действия в бассейне Азовского моря, это все показывает, что не только для Польши, но и для других государств и международных организаций, в частности, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Россия представляет вызов", - заявил Чапутович.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что причиной актуальной ситуации между Россией и Украиной является нелегальная аннексия Крыма. По оценке политика, ситуация на востоке Украины и российская агрессия на украинские военные корабли в Керченском проливе значительно ослабили безопасность в Европе, в частности в бассейне Балтийского моря.

"Нет непосредственной угрозы со стороны России для, скажем, Финляндии. Но раскачивание лодки, гибридная угроза, влияние в киберпространстве, неуверенность и давление, это все создало ситуацию, которая представляет угрозу для нас всех", - добавил Сойни.

Министр иностранных дел Финляндии отметил, что необходимо продолжать политику санкций против России.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Польша, Азовское море
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.