Рада не отменила планирование бюджета на три года

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не смогла отменить законопроект, которым в Украине внедрялось среднесрочное бюджетное планирование, поэтому председатель ВРУ Андрей Парубий пообещал подписать его сразу после завершения пленарного заседания в среду, передает корреспондент УНН.

Постановление об отмене трехлетнего бюджетного планирования, зарегистрированное народным депутатом Юрием Левченко, набрала лишь 49 голосов народных избранников, из 226 необходимых.

Причиной отмены, как говорится в пояснительной записке, стали многочисленные нарушения регламента Верховной Рады. В частности, депутатам раздали распечатки законопроекта в день голосования, а не за 10 дней, как это предусмотрено регламентом. Кроме этого были зафиксированы случаи кнопкодавства.

После голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что препятствий для подписания документа больше нет и пообещал подписать законопроект о среднесрочном бюджетном планировании после завершения пленарного заседания.

Напомним, Рада утвердила планирование Госбюджета на три года 6 декабря.