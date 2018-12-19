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Рада не отменила планирование бюджета на три года

Рада не отменила планирование бюджета на три года

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не смогла отменить законопроект, которым в Украине внедрялось среднесрочное бюджетное планирование, поэтому председатель ВРУ Андрей Парубий пообещал подписать его сразу после завершения пленарного заседания в среду, передает корреспондент УНН.

Постановление об отмене трехлетнего бюджетного планирования, зарегистрированное народным депутатом Юрием Левченко, набрала лишь 49 голосов народных избранников, из 226 необходимых.

Причиной отмены, как говорится в пояснительной записке, стали многочисленные нарушения регламента Верховной Рады. В частности, депутатам раздали распечатки законопроекта в день голосования, а не за 10 дней, как это предусмотрено регламентом. Кроме этого были зафиксированы случаи кнопкодавства.

После голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что препятствий для подписания документа больше нет и пообещал подписать законопроект о среднесрочном бюджетном планировании после завершения пленарного заседания.

Напомним, Рада утвердила планирование Госбюджета на три года 6 декабря.

Источник: УНН
Теги: ВР, бюджет
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