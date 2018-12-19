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Савченко продлили арест до 15 февраля

Савченко продлили арест до 15 февраля

Надежда Савченко

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко до 15 февраля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

"Продолжили меру пресечения до 15 февраля включительно", – сказали в пресс-службе суда.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Надежда Савченко, аресты, мера пресечения
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