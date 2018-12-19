Порошенко в январе поедет в Константинополь

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 6 января посетит Константинополь. Об этом Президент Украины сказал во время встречи с детьми в Мариинском дворце, передает УНН.

"В Сочельник, 6 января, вместе с предстоятелем Украинской православной церкви владыкой Епифанием я буду в Константинополе", - заявил Президент.



Глава государства добавил, что надеется на получение Томоса для Украины.

Напомним, в Киевской Патриархии сообщили, что в Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, а это фактически является знаком того, что эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.