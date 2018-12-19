Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Падение Су-27 в Житомирской области: главная версия - человеческий фактор
Падение Су-27 в Житомирской области: главная версия - человеческий фактор
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8070
Версия для печати

Порошенко в январе поедет в Константинополь

Порошенко в январе поедет в Константинополь

Петр Порошенко

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 6 января посетит Константинополь. Об этом Президент Украины сказал во время встречи с детьми в Мариинском дворце, передает УНН.

"В Сочельник, 6 января, вместе с предстоятелем Украинской православной церкви владыкой Епифанием я буду в Константинополе", - заявил Президент.

Глава государства добавил, что надеется на получение Томоса для Украины.

Напомним, в Киевской Патриархии сообщили, что в Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, а это фактически является знаком того, что эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Петр Порошенко, Автокефалия, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.