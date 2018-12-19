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Россия сорвала обмен пленными, который планировался на 27 декабря

Россия сорвала обмен пленными, который планировался на 27 декабря

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во время гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе РФ категорически отказалась признавать своих своими и не дошли до решения вопроса по обмену заложниками. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Украинская сторона еще раз подтвердила наше предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождения заложников и политзаключенных. Мы готовы немедленно помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ", - написала Геращенко.

Но РФ занимает деструктивную позицию и категорически отказалась признать своих своими, назвав их "отпускниками", "добровольцами", и тд. Геращенко отметила, что этот отказ от своих граждан России - очень показателен.

"Мы, в рамках гуманитарного жеста, готовы были пойти на компромиссные варианты, зеркально освободить людей, которые имеют тяжелые диагнозы или проблемы со здоровьем. В качестве примера, мы предложили освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клих, который имеет сейчас серьезные проблемы со здоровьем. То есть, мы готовы к различным компромиссным форматам, в разных формулах, которые предлагали - но по всем предложениям получили отказ. Так же мы предлагали как компромиссный вариант освободить в первую очередь тех, кто долго удерживается в тюрьмах, из списка 66 на 19. Но ни на одно предложение - не услышали согласия", - добавила первый вице-спикер парламента.

Она также добавила, что это было последнее заседание в этом году.

"К сожалению, для гуманитарной группы - безрезультатное, из-за деструктивной позиции РФ и их марионеток", - отметила Геращенко.

Напомним, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря украинская сторона будет предлагать варианты обмена для освобождения заложников.

Источник: УНН
Теги: Минск, пленные, обмен, Ирина Геращенко
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