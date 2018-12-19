НАПК будет контролировать политическую рекламу

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в сотрудничестве с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания будет контролировать использование партиями и кандидатами рекламных бюджетов на телевидении. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Сегодня Председатель НАПК Александр Мангул и Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подписали Меморандум о сотрудничестве в целях обеспечения соблюдения требований избирательного и антикоррупционного законодательства в сфере телерадиовещания”, — говорится в сообщении.

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Предполагается, что обе структуры будут дополнять друг друга в контроле избирательных фондов партий. Так, партии отчитываются о своих расходах в НАПК, Нацсовет, в свою очередь, имеет полномочия по контролю за политической агитацией.

Таким образом, НАПК будет осуществлять перекрестный контроль информации, которую политические партии подают в Агентство, относительно направления ими средств на телевизионную рекламу.

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“Подчеркиваю, мы не контролируем медиа, но контролируем расходы, которые партии тратят на медиарекламу”, — отметил председатель НАПК Александр Мангул.

НАПК и НТРУ будут обмениваться информацией об использовании эфирного времени заказчиками политической и социальной рекламы, законного и целевого использования политическими партиями средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, полноты и достоверности сведений, включенных в предоставленные отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов, избирательных фондов кандидатов на должность Президента.

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Ранее в ЦИК предупредили о незаконности досрочной агитации.

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.