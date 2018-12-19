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Россия заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбасе

Россия заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбасе

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во время гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Также Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. Отказалась предоставить в такую группу своих судмедэкспертов и заявила, что РФ - "не участник конфликта" и поэтому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов в такую трехстороннюю группу. Несмотря на то, что мы имеем соответствующие обращения от женщин с РФ с просьбой помочь найти их похороненных в донецких степях родных", - написала Геращенко.

Сегодня представители Украины еще раз передали в рамках группы списки сотен пропавших без вести с просьбой приложить все усилия для активизации их поиска.

Напомним, на 30 августа 2018 года, в списке лиц, пропавших без вести на Донбассе, находится 294 человека.

Источник: УНН
Теги: Минск, переговоры, пропавшие без вести, поиск, Ирина Геращенко
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