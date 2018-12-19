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Порошенко и Волкер обсудили продолжение давления на РФ

Порошенко и Волкер обсудили продолжение давления на РФ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Порошенко.

"Со Специальным представителем США по Украине (Куртом Волкером – ред.) скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины", – говорится в заметке.

Напомним, вчера, 18 декабря, Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Украину с визитом.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Кроме того, Спецпредставитель Госдепа США заявил, что Штаты выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи для укрепления обороны на море, береговой линии и воздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, давление, Петр Порошенко, Курт Волкер
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