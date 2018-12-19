В Украине запустили производство пистолетных патронов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На винницком заводе “Форт” запущена линия полного цикла производства патронов к пистолетам для МВД. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

“На государственном казенном предприятии ”Форт“, входящая в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9×18 мм и 9×19 мм. Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будет полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов, и (мы) дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать”, - сказал Министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По данным КНПО “Форт”, запуск новой производственной линии стало возможным после выделения при поддержке правительства и Минэкономики почти 69 млн гривен. На них было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша, Турция).

На сегодня эти производственные линии смогут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в двохсменном режиме общим количеством 14 млн штук в год.

Также глава МВД добавил, что со временем на предприятии “Форт” будет установлена и линию производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45мм до 14,5мм.

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До этого единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.

Напомним, в Украине разработали две новые модели пистолетов для правоохранителей.