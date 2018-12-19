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Корабль НАТО будет стоять в украинском порту до 22 декабря

Корабль НАТО будет стоять в украинском порту до 22 декабря

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Визит судна Echo Королевских военно-морских сил Великобритании, которая является членом НАТО, зашло в порт Одессы в среду, продлится до 22 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 19 декабря, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита в Украину прибыло гидрографическое судно Королевских ВМС Великобритании "Echo"... Визит корабля продлится до 22 декабря текущего года", - сообщили в ВМС ВСУ.

Во время визита запланировано проведение протокольной встречи делегации Командования ВМС ВС Украины с делегацией Королевских ВМС во главе с командиром корабля капитаном 2-го ранга Мэтью Уорреном и проведение футбольного матча между экипажами кораблей двух стран.

Напомним, британский военный корабль вошел в порт Одессы.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Великобритания, корабль
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