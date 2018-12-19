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Патриарх Филарет призвал узаконить Единую поместную церковь

Патриарх Филарет призвал узаконить Единую поместную церковь

Патриарх Филарет

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Патриарх Филарет предложил Верховной Раде принять закон, согласно которому в Украине существует только одна Украинская Православная Церковь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

"Теперь у нас в Украине будет одна Украинская Церковь. Не будет трех Церквей, а будет одна. Этим мы создали законодательную базу для Верховной Рады, чтобы она приняла закон о том, что в Украине существует одна Украинская Православная Церковь. Не три, а одна", – отметил Филарет.

Патриарх объяснил: это означает, что процесс создания единой Церкви будет продолжаться.

"На этом объединение не заканчивается, это только начало, но начало основательный, канонический", - отметил он.

Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет, который возглавлял УПЦ КП, останется духовным лидером украинской церкви.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Филарет, закон, Автокефалия
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