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ЦИК утвердила порядок доступа НАПК в госреестр избирателей

ЦИК утвердила порядок доступа НАПК в госреестр избирателей

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила порядок доступа Национального агентства по предупреждению коррупции к базе данных Государственного реестра избирателей. Такой проект решения сегодня одобрили члены Центризбиркома, передает корреспондент УНН.

"Этим постановлением предлагается утвердить порядок доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупционеров к базе данных Государственного реестра избирателей. Установить форму предупреждения об ответственности за нарушение требований закона "О Государственном реестре избирателей", - заявил проект решения на заседании ЦИК член Комиссии Олег Конопольский.

Он также отметил, что проектом документа предусматривается установление формы сведения о предоставлении сотрудникам НАПК средств доступа к базам данных Госреестра избирателей.

После этого члены ЦИК проголосовали за проект решения. Это решение будет направлено НАПК и Госспецсвязи.

Ранее ЦИК утвердила бюджет для выборов президента и народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, НАПК
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