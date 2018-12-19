Поклонская назвала Украину “окраиной России” и приплела Белорусь

КИЕВ. 19 декабря. УНН. “Экс-прокурор Крыма” Наталья Поклонская во время одного из последних интервью назвала Украину "окраиной России". Отрывок интервью выложили в интернет пользователи соцсети Twitter, передаёт УНН.

“Украина — это Россия, Украина — это окраина России, там живут люди, такие же как и мы.... Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят хранить наши традиции, учить нашу историю, выходить 9 мая на парад вместе с ветеранами Великой отечественной Войны”, — заявила Поклонская.

По её словам, Украина, Белоруссия и Россия “неделимы”.

“Мы — один народ”, — сказала она.

Как сообщал УНН, 11 октября Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении “бывшему прокурору Крыма” Наталье Поклонской за незаконное лишение свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинских граждан.