Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 23:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей
Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13005
Версия для печати

Поклонская назвала Украину “окраиной России” и приплела Белорусь

Поклонская назвала Украину “окраиной России” и приплела Белорусь

Наталья Поклонская

КИЕВ. 19 декабря. УНН. “Экс-прокурор Крыма” Наталья Поклонская во время одного из последних интервью назвала Украину "окраиной России". Отрывок интервью выложили в интернет пользователи соцсети Twitter, передаёт УНН.

“Украина — это Россия, Украина — это окраина России, там живут люди, такие же как и мы.... Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят хранить наши традиции, учить нашу историю, выходить 9 мая на парад вместе с ветеранами Великой отечественной Войны”, — заявила Поклонская.

По её словам, Украина, Белоруссия и Россия “неделимы”.

“Мы — один народ”, — сказала она.

Как сообщал УНН, 11 октября Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении “бывшему прокурору Крыма” Наталье Поклонской за незаконное лишение свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинских граждан.

Источник: УНН
Теги: Россия, Наталья Поклонская, Украина, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.