США внесли в санкционный список "Петрова и Боширова"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Соединенные Штаты внесли в список санкций, связанных с Украиной и Россией, Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, известных как "Петров и Боширов", которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина, передает УНН.

Всего в список санкций внесли 18 человек и 4 предприятия.

В то же время, в Минфине отметили, что Конгрессу США было сообщено о намерении отменить санкции, введенные против компаний En +, Rusal и ESE в течение 30 дней.

Как сообщал УНН, сегодня сенаторы внесут в Конгресс США резолюцию по российской агрессии в Черном море.

Петров и Боширов — россияне, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

Напомним, согласно расследованию Bellingcat и The Insider, под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.

Как сообщал УНН, 8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей — Александр Мишкин. По их данным, “Александр Петров” — не подлинный персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который состоит на службе в ГРУ.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.