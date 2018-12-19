Минфин США расширил санкции против РФ: кто попал в "черный список"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список 18 физических и 4 юридических лица, передает УНН со ссылкой на сайт Минфина.

Так, под санкциями сегодня оказались следующие лица:

Антонов Борис Алексеевич, 1980 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Бояркин Виктор Алексеевич, 1958 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ, советник гендиректора “Русала”)

Чепига Анатолий Владимирович 1979 г.р., гражданин РФ (а.к.а. Руслан Боширов, предполагаемый сотрудник ГРУ)

Хусяйнова Елена Алексеевна, 1974 г.р., гражданка РФ (связанная с деятельностью компании Concord)

Ковалев Анатолий Сергеевич, 1991 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Козачок Николай Юрьевич, 1989 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Лукашев Алексей Викторович, 1990 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Малкевич Александр Александрович, 1975 г.р., гражданин РФ (главный редактор USA REALLY)

Малышев Артем Андреевич, 1988 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Минин Алексей Валерьевич, 1972 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Мышкин Александр Евгеньевич (а.к.а. Александр Петров), 1979 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Моренець Алексей Сергеевич, 1977 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Нетишко Виктор Борисович, 1966 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Осадчук Александр Владимирович, 1962 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Потемкин Алексей Александрович, 1983 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Серебряков Евгений Михайлович, 1981 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Сотников Олег Михайлович, 1972 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Ермаков Иван Сергеевич, 1986 г.р., гражданин РФ (предполагаемый сотрудник ГРУ)

Кроме того, под санкции попали следующие объекты:

ООО “Экономика сегодня”, (связанное с деятельностью компании Concord Management and Consulting)

ООО “Федеральное агентство новостей”, (связанное с деятельностью компании Concord Management and Consulting)

ООО “Невский News”, (связанное с деятельностью компании Concord Management and Consulting)

“USA REALLY”, (связана с деятельностью ООО “Федеральное агентство новостей”).

Как сообщил Минфин, этот шаг сделан в ответ на вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и “другую злонамеренную деятельность”.

Как сообщал УНН, сегодня Конгрессу США сообщили о намерении Минфина отменить санкции, введенные против компаний En +, Rusal и ESE течение 30 дней.