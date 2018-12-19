У Кремля нет милосердия к украинским политзаключенным - Климкин

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В российском Кремле не имеют милосердия и мужества к незаконно удерживаемым украинским политзаключенным. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба, существенное обострение болезни Станислава Клыха, неоказание медицинской помощи больному диабетом Эдему Бекирову. И на этом фоне - полное нежелание Москвы осуществить обмен. Хто полный милосердия, непременно обладает мужеством, писал Конфуций. Это - не про Кремль", - написал министр.

Напомним, у Павла Гриба развивается цирроз печени.

Также украинский политзаключенный Станислав Клых в своем письме к правозащитникам сообщил, что находится в критическом состоянии, у него возможна гангрена и есть подозрения на рак.

Как сообщал УНН, больному сахарным диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крым, не оказывают медицинскую помощь со дня ареста - 13 декабря.

Добавим, что 19 декабря Россия сорвала обмен пленными, который планировался на 27 декабря.