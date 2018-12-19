В РФ отреагировали на слова Турчинова о проходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова назвала анонсированный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив “очередной безответственной провокацией”. Об этом она заявила в среду на брифинге, передает УНН с посыланием на ТАСС.

“Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию”, — сказала Захарова.

“Многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются реально поиском путей деэскалации. На фоне этих попыток, которые предпринимает целый ряд в том числе государств ЕС, делать такое заявление — просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима”, — заявила она.

Ранее сегодня Турчинов заявил, что украинские корабли в ближайшее время снова совершат попытку пройти через Керченский пролив, иначе РФ захватит Азовское море.