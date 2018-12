Генассамблея ООН приняла Миграционный пакт

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран — Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты — выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе — Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте”, — подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, приветствовал принятие миграционного пакта.

“Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие”, — подчеркнул он.

I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9