Украина, Грузия, Молдова подписали Меморандум о совместных действиях по реинтеграции территорий и противодействия РФ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум о создании межведомственной платформы для обмена опытом по интеграции территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение МинТОТ.

“Сегодня между Украиной, Молдовой, Грузией подписан Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом с интеграционной политики территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия РФ”, — говорится в публикации.

В частности, в сообщении добавляется, что “платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия Кремлевской пропаганды и информационной войны, установления и поддержания связей с населением, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова, а также анализа ситуации и оценки рисков и содействие обмену соответствующими знаниями и навыками”.

Как добавляют в Министерстве, указанный документ был подписан 19 декабря в Тбилиси вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Молдовы Кристиной Лесник, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом и государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

Как сообщал УНН, в январе в Парламентской Ассамблее Совета Европы с большой вероятностью состоятся срочные дебаты на тему “Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза Европейской безопасности”.