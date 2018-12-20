США намерены противостоять подрывной деятельности России

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Соединенные Штаты намерены вместе с союзниками противостоять "российской подрывной деятельности и дестабилизации". Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в среду, 19 декабря. В документе упоминается возможность "коллективных действий" Вашингтона и его партнеров "в ответ на безответственные и злонамеренные поступки, поддерживаемые Россией и ее спецслужбами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Российские спецслужбы с помощью киберопераций “продолжают пытаться подорвать демократические выборы и делегитимизировать международные организации”, — отмечается в заявлении Госдепартамента.

“Ясно, что агенты российской разведки использовали боевую нервно-паралитическое вещество при попытке убийства на территории нашего ближайшего союзника”, — говорится в заявлении. Тем самым Москва нарушила свои “обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия”, подчеркивают в Вашингтоне.

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Как сообщал УНН, вчера, 19 декабря, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список 18 физических и 4 юридических лица.

Ранее, во время онлайн брифинга в Брюсселе спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что многонациональное присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе.