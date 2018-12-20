Вывод войск США из Сирии придает смелости террористам ИД и России - Сенаторы США

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Ряд сенаторов США написали письмо в администрацию президента Соединенных Штатов с критикой по выводу военнослужащих из Сирии. Они назвали этот шаг самым "угрожает безопасности Соединенных Штатов", но также "придает смелости" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), президенту Сирии Башару Асаду, Ирана и России. Об этом сообщает DW со ссылкой на соответствующее письмо, направленное в администрацию президента США Дональда Трампа в среду, передает УНН.

Члены сената США называют подобный шаг "преждевременным" и таким, что является "дорогой ошибкой".

Присутствие в Сирии около 2 тысяч американских солдат выступает в качестве "жизненно необходимого щита" против ячеек джихадистских группировок, отмечают члены Сената. Кроме того, США оказывают поддержку курдским военизированным формированиям, потеря которых угрожает возрождением ИГ, добавляют авторы письма.

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Тегеран и Москва используют конфликт в Сирии "в качестве сцены для усиления своего влияния в регионе", подчеркивают сенаторы. По их словам, "любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижение доверия со стороны наших партнеров и союзников".

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Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в документе. Члены Сената призывают главу государства пересмотреть решение о выводе войск, чтобы обеспечить сохранение стратегических интересов нашей нации.

В частности, в издании добавляется, что авторами документа выступают сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Том Коттон, Марко Рубио, Джонни Эрнст, а также представитель Демократической партии Джинн Шейхин и беспартийный сенатор Ангус Кинг.

Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.