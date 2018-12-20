Судьи на внеочередном съезде избрали новых членов ВCП

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На внеочередном съезде судей Украины избраны трое новых членов Высшего совета правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Решением XVI внеочередного съезда судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны судья хозяйственного суда города Киева Иванова Лариса Брониславовна (180), гглава Запорожского окружного административного суда Прудивус Олег Васильевич (203), судья Шестого апелляционного административного суда Шелест Светлана Богдановна (176)", - сообщили в ВСП.

Новоизбранные члены Совета приняли присягу члена ВСП.

Как сообщил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, Олег Прудивус приступает к исполнению обязанностей члена ВСП с 20 декабря 2018 года, Светлана Шелест и Лариса Иванова - после появления вакантных должностей.

Во время второго дня работы съезда, 20 декабря, состоится второй тур голосования. В бюллетень будет включено два кандидата: судья Лычаковского районного суда Львова Гирич Сергей Васильевич и судья Донецкого апелляционного суда Краснощекова Наталья Степановна.

Напомним, в ноябре Совет судей созвал внеочередной съезд для выборов членов ВСП.

Добавим, 20-21 декабря 2018 года Советом прокуроров Украины созвана всеукраинская конференция прокуроров, которая должна выбрать двух членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия был создан в 2016 году после реорганизации Высшего совета юстиции в рамках проведения судебной реформы.