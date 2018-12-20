Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 20 декабря 2018 12:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ВМС сообщили, когда у Украины будут подводные лодки
ВМС сообщили, когда у Украины будут подводные лодки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8250
Версия для печати

Судьи на внеочередном съезде избрали новых членов ВCП

Судьи на внеочередном съезде избрали новых членов ВCП

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На внеочередном съезде судей Украины избраны трое новых членов Высшего совета правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Решением XVI внеочередного съезда судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны судья хозяйственного суда города Киева Иванова Лариса Брониславовна (180), гглава Запорожского окружного административного суда Прудивус Олег Васильевич (203), судья Шестого апелляционного административного суда Шелест Светлана Богдановна (176)", - сообщили в ВСП.

Новоизбранные члены Совета приняли присягу члена ВСП.

Как сообщил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, Олег Прудивус приступает к исполнению обязанностей члена ВСП с 20 декабря 2018 года, Светлана Шелест и Лариса Иванова - после появления вакантных должностей.

Во время второго дня работы съезда, 20 декабря, состоится второй тур голосования. В бюллетень будет включено два кандидата: судья Лычаковского районного суда Львова Гирич Сергей Васильевич и судья Донецкого апелляционного суда Краснощекова Наталья Степановна.

Напомним, в ноябре Совет судей созвал внеочередной съезд для выборов членов ВСП.

Добавим, 20-21 декабря 2018 года Советом прокуроров Украины созвана всеукраинская конференция прокуроров, которая должна выбрать двух членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия был создан в 2016 году после реорганизации Высшего совета юстиции в рамках проведения судебной реформы.

Источник: УНН
Теги: судьи, Высший совет правосудия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.