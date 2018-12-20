ЦИК провела цикл тренингов по кибербезопасности

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Центре управления обучением участников избирательных процессов при ЦИК при содействии Международного фонда избирательных систем в Украине (IFES) в течение декабря прошли десять тренингов по кибергигиене, в которых приняли участие 169 членов ЦИК - работники Секретариата Комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“Указанная серия тренингов завершила сертификацию ЦИК по кибергигиене. Эта инновационная программа была разработана экспертами IFES с целью содействия безопасному и ответственному киберповедению и осведомленности в области кибербезопасности. При этом она стала первой в своем роде, которую международная организация предложила в Украине и мире”, — говорится в сообщении.

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В ходе дальнейшей подготовки к выборам Президента Украины 31 марта 2019 года подобные тренинги будут предложены широкому кругу участников избирательного процесса, в частности, членам окружных избирательных комиссий, работникам органов администрирования ГРИ (Государственный реестр избирателей), представителям организаций гражданского общества.

Кроме тренингов по кибергигиене, также планируется проведение высокоспециализированных тренингов по информационным технологиям для ЦИК, кризисных симуляций, экспертных круглых столов, международных конференций, учебных визитов, а также издание интерактивного пособия по кибербезопасности.

Ранее ЦИК подготовила 665 УИК для проведения местных выборов.

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.