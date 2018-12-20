МВФ обнародовал меморандум по новой программе сотрудничества с Украиной
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Международный валютный фонд обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике, одобренный Советом директоров МВФ 18 декабря, в котором содержится изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получение следующих траншей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Документ содержит направления работы Украины в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении, управлении государственными предприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков", - сообщили в правительстве.
Как отмечается, выполнение положений Меморандума позволит "до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долл. финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины". "Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат", - подчеркнули в Кабмине.
"Решение об открытии новой программы и предоставлении первого транша на 1,3 млрд долл. было принято на заседании Совета директоров МВФ 18 декабря. Его получение дает Украине возможность привлечь другую международную финансовую поддержку, в том числе получить 750 млн долл. кредитных гарантий Всемирного банка", - указали в правительстве.
Ключевые пункты Меморандума:
Монетарная политика
- Независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса.
- Инфляция составит 7% с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%.
- Повысится эффективность монетарной политики. Для этого Минфин будет подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.
Фискальная политика
- Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности:
- дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.
- в начале 2019 года - отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.
- Во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования ее условий и обоснования целей с экспертами МВФ. Не будут вводить также новых налоговых льгот, не будут снижать ставки налога на прибыль предприятий. Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.
- Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.
Управление государственными финансами
- Внедрение мероприятий, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы, в частности, внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019 года включительно с обзорами расходов и определением четких предельных показателей затрат ограничений на расходы.
Администрирование доходов
- Объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, которые подотчетны Министерству финансов (до конца апреля 2019 года - структурный маяк).
- Конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019 года.
- Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.
Энергетика
- Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.
- Монетизация субсидий - пилотный проект стартует в марте 2019 года.
- Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".
- Увеличение добычи газа.
Финансовая политика
- Дальнейшее повышение устойчивости банковской системы
- Капитализация банков (минимум 7 процентов капитала первого уровня и 10 процентов КДК (CAR) до конца марта 2019 года)
- Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц
- Восстановление платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019 года
- Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs).
- Усиление управления и прозрачности в государственных банков
- С конца декабря 2018 года Минфин регулярно публикует квартальные КРИ для госбанков, а также отчитывается о прогрессе внедрения их стратегических планов и реструктуризации недействующих кредитов. Минфин также будет регулярно предоставлять отчеты, обобщать прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков (первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года - структурный маяк).
- Назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанк и Укрэксимбанк до конца марта 2019 года.
- К концу апреля 2019 года Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков (банки работают как коммерческие и изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы).
- Вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка.
- Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (Закон "Сплит", № 2413 - структурный маяк).
Антикоррупционные меры
- Начало работы Антикоррупционного суда. К концу апреля 2019 года крайней мере 35 антикоррупционных судей назначены в ВАСУ в соответствии с Законом № 2018/2447 и в соответствии с правилами и порядком, гарантирующих объективность и прозрачность процесса (структурный маяк).
- Независимый аудит НАБУ (отчет об аудите должен быть окончательно завершен до конца июля 2019 года - структурный маяк).
- Требования о всестороннем и публичном декларированим имущества (э-декларации) продолжают применяться к публично значимым лицам.
- Борьба с отмыванием средств, внедрение AML/CFT (противодействие отмыванию средств и борьба с финансированием терроризма) - поправки в законодательство до конца марта 2019 года по согласованию со специалистами МВФ.
Приватизация и реформа управления государственными предприятиями
Приватизация
- Продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" в первой половине 2019 года.
- Продажа не менее 500 малых с помощью электронных аукционов (ProZorro до конца апреля 2019 года).
- Сокращение перечня компаний, запрещенных к приватизации (законопроект до конца апреля 2019 года).
- Принятие нового закона о концессиях и запуск концессионных пилотных проектов (в первой половине 2019 года).
Управление государственными предприятиями
Контроль за фискальными рисками государственных предприятий
- Мониторинг и оценка фискальных рисков, создаваемых госпредприятиями.
- Комплексная система управления фискальными рисками (соответствующие изменения в законодательство будет принято до конца июля 2019 года) - оценка будет касаться государственных гарантий, ГЧП, местных заимствований.
Бизнес-климат и рынки
Продолжение дерегуляции
Работа над запуском рынка земли
Напомним, Кабмином одобрен проект меморандума о сотрудничестве с МВФ 5 декабря.