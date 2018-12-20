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Суд Крыма отказался предоставить украинскому моряку переводчика

Суд Крыма отказался предоставить украинскому моряку переводчика

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный суд Крыма, который сейчас подконтролен России, отклонил просьбы украинского моряка предоставить ему переводчика. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат украинца Анри Цискаришвили, сообщает УНН.

"Сегодня (ред. 19 декабря) я наконец увидел своего подзащитного. Наша встреча состоялась в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО "Лефортово". Место встречи обусловлено тем, что Верховный суд Крыма рассматривал апелляционную жалобу по выбору моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу. К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика", - отметил адвокат.

Также он добавил, что все доказательства стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным, были проигнорированы судом.

УНН сообщал, что суд в оккупированном Крыму оставил под арестом трех украинских моряков.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.
Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Источник: УНН
Теги: Крым
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