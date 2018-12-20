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Рада "отложила" принятие антирейдерского закона

Рада "отложила" принятие антирейдерского закона

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины отправила законопроект №8121 о противодействии рейдерству на повторное второе чтение в комитет. "За" соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Поскольку за принятие законопроекта в целом проголосовало 208 депутатов при 226 необходимых, глава Верховной Рады Андрей Парубий предложил отправить законопроект на доработку в комитет. Это решение было поддержано парламентом.

Документ призван обеспечить защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвратить противоправное поглощение и захват предприятий.

В частности, в нем предусмотрены нормы, которые позволяют владельцу вносить в реестр прав запрет регистрации аренды без нотариального удостоверения договора.

Документ вводит два вида договоров на аренду: с пролонгацией и без. Если договор без пролонгации, то после окончания срока его действия, он автоматически исключается из реестра прав. Если договор с пролонгацией, то для исключения его из реестра прав потребуется письменное заявление арендатора или арендодателя о прекращении договора, но только после завершения срока действия настоящего договора.

Кроме этого, законопроект обязывает перевести все документы на земле, которые есть в бумажном виде, в электронную форму.

Как сообщал УНН, в августе этого года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предотвращении рейдерства земель.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, рейдерство, закон, противодействие
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