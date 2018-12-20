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Министерство по делам ветеранов начнет прием в Общественный Совет до конца года

Министерство по делам ветеранов начнет прием в Общественный Совет до конца года

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство по делам ветеранов начнет прием документов кандидатов в Общественный Совет до конца года. Об этом УНН передает со ссылкой на Правительственный портал.

"Министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время встречи с председателем общественной организации "Электронная демократия" Владимиром Фльонцом обсудили возможность применения лучших практик электронной демократии при формировании Общественного Совета при Министерстве по делам ветеранов", - говорится в сообщении.

Министерство планирует собрать инициативную группу по подготовке учредительного собрания до конца года, а именно до 29 декабря. Группа должна провести подготовку и прием документов в Общественный Совет, которая в дальнейшем сможет работать над проектами и программами повышения уровня социальной защиты ветеранов. Таким образом общественность сможет участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере дел ветеранов и общественного контроля за их реализацией.

Напомним, в Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ветераны, министры
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