Следователи не получили премии за декабрь из-за организационных сбоев - Луценко

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Следователи прокуратуры не смогли получить надлежащих премий из-за организационных вопросов с Кабинетом министров Украины. Об этом сегодня сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время Всеукраинской конференции прокуроров, передает УНН.

“Хотел бы, чтобы вы нацелили будущий состав Совета прокуроров на боевое отстаивание наших прав. Не секрет, что в декабре у нас возникли организационные сбои в сотрудничестве с Кабинетом министров, в результате чего следователи за декабрь так и не могут получить причитающуюся им премию”, — сказал он.

Луценко напомнил, что в связи с началом работы ГБР следователи прокуратуры перестали быть приравненными к прокурорам, и эта организационная проблема привела к затяжным дебатам с Кабмином, в первую очередь с Минюстом.

“В результате сегодня мы имеем твердое обещание премьер-министра о том, что в этом году это будет проголосовано. Но, тем не менее, или финансовые учреждения это сделают в декабре или придется в январе выплачивать и за декабрь, и за январь (премии следователям прокуратуры — ред.) — это открытый вопрос”, - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНН, в Управлении специальных расследований ГПУ прислали Генпрокурору Юрию Луценко коллективное письмо, в котором просят принять меры для восстановления конституционных прав и гарантий следователей, поскольку после официального запуска Государственного бюро следователи прокуратуры были фактически лишены гарантий независимости и социальных гарантий.

27 ноября 2018 года 300 следственных Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине.