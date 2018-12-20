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Верующие УПЦ МП вышли под ВР из-за переименования церкви в "российскую"

Верующие УПЦ МП вышли под ВР из-за переименования церкви в "российскую"

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата вышли под здание Верховной Рады из-за недовольства перспективой переименования их церкви, передает корреспондент УНН с места событий.

Таким образом, под ВР после 9 утра собралось около 300 человек. Среди них есть священнослужители, а также люди, которые являются верующими УПЦ МП. Сейчас они проводят богослужения прямо на площади Конституции. Свои требования не скандируют, а сообщают с помощью надписей на плакатах.

Присутствующие недовольны решением нардепов переименовать "Украинскую православную церковь Московского патриархата" в "Российскую церковь в Украине". Кроме того, митингующие недовольны проведением Объединительного собора, комментируя это тем, что это событие разъединило церковь.

"Мы против закона, который переименовывает нашу церковь. Они хотят переименовать для того, чтобы потом устроить гонения. По-другому нет смысла переименовывать, мы были украинской церковью и останемся до конца", - сообщила участница акции.

На площадь Конституции вышел нардеп Вадим Новинский, присутствующие выразили ему свои требования. На вопрос корреспондента УНН, как долго они будут находиться под Верховной Радой, один из участников ответил: "Столько, сколько нужно, чтобы они (депутаты ВР - ред.) нас услышали и поняли. Мы за них молимся".

На месте событий находится полиция диалога, полиция специального назначения, а также усиленная охрана ВР и Нацгвардия. У ВР патрулируют сотрудники ГСЧС.

Напомним, в первом чтении ВР планирует рассмотреть законопроект №4511, который предоставляет российской православной церкви особый статус.

Источник: УНН
Теги: Россия, церковь, УПЦ МП
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