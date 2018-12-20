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Британские аудиторы проверят Генеральную прокуратуру

Британские аудиторы проверят Генеральную прокуратуру

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Специалисты международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers проведут аудит деятельности Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.

Аудиторы будут проверять работу подразделений ГПУ.

"Совет Европы предоставил финансирование. Он самостоятельно провел аудит, и в результате работы Генпрокуратура была поручена PricewaterhouseCoopers. Размер финансирования не знаю и это будет оплачиваться за деньги наших западных партнеров", - сказал он.

Предварительные результаты работы аудиторов будут известны уже в феврале 2019 года.

Первыми под проверку аудиторов попадут следственные управления, за ними подразделения процессуального руководства, подразделения представительства в судах.

После проведения аудита ведомство ожидают существенные изменения.

"Это будет серьезная работа западных специалистов, экзаменовать нашу систему на соответствие европейским стандартам. Я не сомневаюсь, что мы получим достаточно серьезные профессиональные замечания и рекомендации, для воплощенія в жизнь", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНН, в Управлении специальных расследований ГПУ прислали Генпрокурору Юрию Луценко коллективное письмо, в котором просят принять меры для восстановления конституционных прав и гарантий следователей, поскольку после официального запуска Государственного бюро следователи прокуратуры были фактически лишены гарантий независимости и социальных гарантий.

27 ноября 2018 300 следственных Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Юрий Луценко
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