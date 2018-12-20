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Рада запретила священникам УПЦ МП служить на фронте

Рада запретила священникам УПЦ МП служить на фронте

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины запретила Украинской православной церкви Московского патриархата быть представленной в военных подразделениях. Соответствующее положение содержится в принятом парламентом законопроекте №5309, передает корреспондент УНН.

Один из инициаторов законопроекта, народный депутат Украины Александр Бригинец объяснил эту законодательную норму, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

"Этот закон налагает одно единственное ограничение на эту церковь. Эта церковь, которая подчиняется государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в военных подразделениях, на линии фронта, в воинских частях", - сказал Бригинец.

Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, церковь, УПЦ МП
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